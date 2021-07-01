Появилось видео, как ракета Маска вывела на орбиту 88 спутников

Главное: Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутники. Всего 88 штук.
Детали: Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 88 спутников. Появилось видео взлета.
Миссию назвали Transporter-2.
Известно, что старт прошел с 40-го комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).
Весь процесс занял около часа.
Как стало известно, ракета вывела на орбиту 85 коммерческих и государственных спутников. Среди них – четыре спутника для управления космических разработок Пентагона. Кроме этого вывели на орбиту три Starlink для создания системы глобальной сети.
В тему: Появилось эпичное видео взлета и посадки прототипа Starship.