Появилось видео, как ракета Маска вывела на орбиту 88 спутников

Главное: Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутники. Всего 88 штук.

Детали: Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 88 спутников. Появилось видео взлета.

Миссию назвали Transporter-2.

Известно, что старт прошел с 40-го комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Весь процесс занял около часа.

Как стало известно, ракета вывела на орбиту 85 коммерческих и государственных спутников. Среди них – четыре спутника для управления космических разработок Пентагона. Кроме этого вывели на орбиту три Starlink для создания системы глобальной сети.

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