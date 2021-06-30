Летающий автомобиль впервые совершил полноценный перелет в Словакии

Главное: В Европе совершил первый в истории междугородный перелет летающий автомобиль AirCar. По мнению главы европейского отделения Hyundai Майкла Коула, такие аппараты появятся на улицах крупных городов к 2030 г.

Детали: 28 июня летающий автомобиль AirCar совершил 35-минутный перелет в Словакии из Нитры в Братиславу. Как сообщает IXBT.COM, машина показала способность летать на высоте до 2500 м со скоростью до 190 км/ч.

Так, если расстояние между двумя городами составляет 96 км, что с учетом встречающихся населенных пунктов выливается примерно в 1 час езды на авто, то время полета оказалось почти вдвое меньше.

В текущем виде AirCar Prototype 1 оснащается двигателем BMW мощностью 160 л. с. Имеется также парашют.

По данным издания, AirCar Prototype 2 получит двигатель мощностью 300 л. с. и сертификат EASA CS-23. Такой аппарат сможет двигаться в воздухе со скоростью до 300 км/ч при дальности полета до 1000 км.

На видео, опубликованном на канале KleinVision в YouTube, можно увидеть процесс трансформации AirCar из самолетного состояния в автомобильное, что занимает около трех минут.

Отметим, что, по словам главы Hyundai в Европе Майкла Коула, уже к 2030 г в крупных городах мира появятся летающие автомобили, которые помогут решить проблему с пробками и снизят вредные выбросы от транспортных средств.

Как сообщает The Guardian, компания направила значительные инвестиции в городскую воздушную мобильность. «Мы считаем, что это действительно часть будущего. Однако пройдет время, прежде чем мы действительно сможем сдвинуть дело с мертвой точки», — рассказал Коул.

Hyundai продемонстрировала свою концепцию летающего автомобиля, разработанную совместно с Uber, на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в январе 2020 года. Компания также участвует в строительстве первого в Великобритании аэропорта без взлетно-посадочной полосы, предназначенного для самолетов, способных к электрическому вертикальному взлету и посадке. Его открытие запланировано на конец этого года.

В тему: В конце 2014 года инженер Штефан Кляйн представил миру летающий автомобиль. Транспортное средство называлось Aeromobil 2.5 и было оснащено стандартным двигателем для самолета мощностью 100 лошадиных сил.