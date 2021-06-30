Путин рассказал, какую вакцину себе вколол и оговорился

Главное: Владимир Путин признался, что вколол себе «Спутник V». Он объяснил такой выбор.

Детали: Во время прямой линии, которая проходит в среду, 30 июня, президент РФ Владимир Путин поведал, какой вакциной от коронавируса укололся. Он пояснил свой выбор.

Глава государства сказал: «Когда я делал прививку у нас в обороте были две: «ЭпивакКорона» и «Спутник V». Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться «Спутником V».

Он добавил: «Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V». А я все-таки верховный главнокомандующий».

Владимир Путин также отметил: «Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения».

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