В Киеве пьяного отдыхающего вытащили из Днепра

Главное: В Киеве пьяный мужчина выпал в Днепр с теплохода. Это произошло возле моста Патона.

Детали: В Киеве пьяный отдыхающий выпал с прогулочного теплохода в Днепр. ЧП произошло возле моста Патона.

Подробности сообщили в МВД.

Там отметили, что во время несения службы сотрудники речной полиции заметили, что человек упал с палубы в воду.

Его удалось оперативно спасти.

Правоохранители говорят: «Потерпевший в нетрезвом отдыхал на корабле и во время движения не удержался и упал в воду. Когда мы его вытащили, то предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался».

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