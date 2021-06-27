ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы

Главное: Европейский союз будет выстраивать отношения с Россией, исходить из позиции силы. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Детали: Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз во время выстраивания отношений с Россией будет исходить из позиции силы. ЕС будет защищать свои ценности и продвигать собственные интересы. Об этом она заявила в Брюсселе во время пресконференции по итогам саммита ЕС.

Как отметила фон дер Ляйен, Европа будет исходить из позиции экономической силы, поскольку ЕС является крупнейшим торговым партнером для России.

«В отношениях с Россией... мы имеем позицию силы. Россия представляет менее 5% товаров, которые были импортированы в ЕС. В то же время Евросоюз является крупнейшим торговым партнером для России, и мы поставляем туда более 47% российского импорта. Этот дисбаланс, вероятно, будет расти ... и Россия будет вынуждена адаптировать собственную экономику», — пояснила она.

Глава Еврокомиссии отметила, что сейчас отношения с Россией на отрицательной спирали, но ЕС настроен давать ответ Москве за ее нарушение прав человека и попытки подорвать европейские ценности.

«Поэтому мы (лидеры ЕС) согласились отталкивать, когда Россия направляет действия против ЕС и против того, за что мы стоим, когда она нарушает права человека. Мы будем сдерживать Россию, когда она будет пытаться подрывать наши интересы. И мы будем взаимодействовать с Россией, когда это будет отвечать нашим интересам », - добавила фон дер Ляйен.

Our ???????? vaccination strategy is delivering, with 60% of adults in the EU having received at least one dose.

But we need to remain vigilant, as variants spread rapidly.

Full vaccination protects against variants, so we need to speed up vaccination even more. https://t.co/T1R3Qtt2oM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2021

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