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Видео-Новости > ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы

ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы

Агата Кловская
27.06.21 09:53
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ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы

Главное: Европейский союз будет выстраивать отношения с Россией, исходить из позиции силы. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Детали: Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз во время выстраивания отношений с Россией будет исходить из позиции силы. ЕС будет защищать свои ценности и продвигать собственные интересы. Об этом она заявила в Брюсселе во время пресконференции по итогам саммита ЕС.

Как отметила фон дер Ляйен, Европа будет исходить из позиции экономической силы, поскольку ЕС является крупнейшим торговым партнером для России.

«В отношениях с Россией... мы имеем позицию силы. Россия представляет менее 5% товаров, которые были импортированы в ЕС. В то же время Евросоюз является крупнейшим торговым партнером для России, и мы поставляем туда более 47% российского импорта. Этот дисбаланс, вероятно, будет расти ... и Россия будет вынуждена адаптировать собственную экономику», — пояснила она.

Глава Еврокомиссии отметила, что сейчас отношения с Россией на отрицательной спирали, но ЕС настроен давать ответ Москве за ее нарушение прав человека и попытки подорвать европейские ценности.

«Поэтому мы (лидеры ЕС) согласились отталкивать, когда Россия направляет действия против ЕС и против того, за что мы стоим, когда она нарушает права человека. Мы будем сдерживать Россию, когда она будет пытаться подрывать наши интересы. И мы будем взаимодействовать с Россией, когда это будет отвечать нашим интересам », - добавила фон дер Ляйен.

В тему: Россия готова военными методами отстаивать нерушимость своей границы.

Тэги: Евросоюз, Европа, Россия, мир, политика, сила, ЕС

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