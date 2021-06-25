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Видео-Новости > Сомалиец убил троих человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ

Сомалиец убил троих человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ

Александр Панько
25.06.21 23:02
78
Сомалиец убил троих человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ

Главное: Мужчина с ножом напал на людей в центре немецкого города Вюрцбург. На данный момент известно о 3 убитых и 6 раненых.

Детали: В центре баварского города Вюрцбург задержали мужчину, который с ножом бросался на прохожих. Как сообщает Deutsche Welle, остановить преступника удалось выстрелом в ногу.

Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщается на официальной странице полиции в Twitter, на данный момент опасность миновала.

По данным новостного сервиса Insider Paper в Twitter, убиты три человека, 6 — ранены, некоторые — серьезно.

Предварительно нападавший идентифицирован как сомалиец.

Издание также публикует видео нападения, снятое очевидцами.

Очевидцы также публикуют события, предшествующие аресту.

В тему: 2 сентября 2019 года в китайском городе Эньши сорокалетний мужчина напал с ножом на детей. С места бойни госпитализировали десять малышей, восемь из них скончались.

Тэги: Германия, теракт, убийство, нападение, нож, мир, Вюрцбург

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