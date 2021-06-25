В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео

Главное: На британской авиабазе украинская «Мрия» при взлете сдула забор со споттерами. Один из наблюдателей заявил, что «надо отправить русским счет за это».

Детали: Курьезный случай произошел на авиабазе Брайз-Нортон в Великобритании. Украинская «Мрия» при взлете сдула забор со споттерами. Соответствующее видео обнародовал YouTube-канал Aviation Highlights.

В ролике видно, что крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 вырулил на взлетную полосу и в момент, когда «Мрия» набирала скорость, потоки воздуха буквально снесли забор со споттерами. После инцидента один из наблюдателей заявил, что «надо отправить русским счет за это».

Под видео споттера пристыдили за то, что он не знает, кому принадлежит «Мрия».

Споттинг — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и ведении их учета. Зачастую споттеры ведут фото- и видеосъемку.

В тему: В ноябре 2016 года в аэропорту немецкого города Лейпциг при заходе на посадку загорелся самый большой в мире самолет украинского производства Ан-225 «Мрия».