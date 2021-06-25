Украина требует от Германии и Франции объяснений

Главное: МИД Украины проведет разговоры с послами Германии и Франции с требованием объяснить позицию этих стран относительно возобновления диалога с Путиным.

Детали: Украина резко отреагировала на предложение Германии и Франции возобновить саммит Россия-ЕС. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении.

Министерство иностранных дел Украины проведет разговоры с послами Германии и Франции.

Кулеба заявил, что Украина будет детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин и Париж.

«Убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции», — заявил министр.

Украина, по его словам, хочет лучше понимать, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 25 июня, выразил сожаление в связи с отказом ЕС от саммита с Россией.

«Вы знаете, что в целом президент Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем», — добавил Песков.

«Концептуальная позиция президента Путина, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави, она, безусловно, сохраняет свою актуальность, и Путин об этом неоднократно говорил», — уточнил представитель Кремля.

В тему: Ангела Меркель призвала Европу к прямому диалогу с Россией. В Кремле ей сразу же ответили.

Однако лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным.