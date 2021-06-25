Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Украина требует от Германии и Франции объяснений

Украина требует от Германии и Франции объяснений

Александр Панько
25.06.21 13:58
213
Украина требует от Германии и Франции объяснений

Главное: МИД Украины проведет разговоры с послами Германии и Франции с требованием объяснить позицию этих стран относительно возобновления диалога с Путиным.

Детали: Украина резко отреагировала на предложение Германии и Франции возобновить саммит Россия-ЕС. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении.

Министерство иностранных дел Украины проведет разговоры с послами Германии и Франции.

Кулеба заявил, что Украина будет детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин и Париж.

«Убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции», — заявил министр.

Украина, по его словам, хочет лучше понимать, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 25 июня, выразил сожаление в связи с отказом ЕС от саммита с Россией.

«Вы знаете, что в целом президент Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем», — добавил Песков.

«Концептуальная позиция президента Путина, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави, она, безусловно, сохраняет свою актуальность, и Путин об этом неоднократно говорил», — уточнил представитель Кремля.

В тему: Ангела Меркель призвала Европу к прямому диалогу с Россией. В Кремле ей сразу же ответили.

Однако лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным.

Тэги: Германия, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Украины, Франция, МИД Украины, Дмитрий Кулеба

Комментарии

Статьи

25.06.21 09:39

Украинский арсенал: Т-64Б1М

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Как известный программист Джон Макафи дважды предсказал собственную смерть
24.06.21 09:04

Как известный программист Джон Макафи дважды предсказал собственную смерть

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.06.21 14:31

Евросоюз продлевает санкции в отношении России
25.06.21 14:05

Лукашенко заявил об атаке на православие в Беларуси
25.06.21 13:40

Предстоятель УПЦ в день преподобного Онуфрия Великого рассказал о своем небесном покровителе
25.06.21 13:31

Названо условие, при котором Зеленский не пойдет на второй президентский срок
25.06.21 13:03

Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
25.06.21 12:44

Лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным
25.06.21 12:04

Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
25.06.21 12:01

На Закарпатье огромная ветка едва не покалечила посетителей кафе
25.06.21 11:34

Достаточно и мгновения... Медики рассказали, как быстро можно подхватить дельта-коронавирус
25.06.21 11:06

Опубликовано видео с самолета Киев – Батуми, где произошла разгерметизация
25.06.21 14:31

Евросоюз продлевает санкции в отношении России
25.06.21 12:44

Лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным
25.06.21 12:04

Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
25.06.21 11:34

Достаточно и мгновения... Медики рассказали, как быстро можно подхватить дельта-коронавирус
25.06.21 10:21

В Киеве для водителей самокатов вводят более строгие правила
25.06.21 10:04

Корпорация Microsoft поведала дополнительные подробности об уникальности новой операционной системы
25.06.21 09:31

В УЕФА приняли историческое решение
25.06.21 08:47

Коронавирус в Украине: темпы удается сдерживать
24.06.21 20:58

Зеленский ввел санкции против Фирташа и Фукса
24.06.21 19:00

Главные новости за 24 июня 2021 года
18.06.21 18:18

Врач-священник УПЦ дал 10 советов, как научиться молиться
18.06.21 19:00

Главные новости за 18 июня 2021 года
18.06.21 23:31

СНБО ввел «полный комплект» санкций против Фирташа и Фукса
18.06.21 17:02

В Одессе монастырь УПЦ дал жилье трем инвалидам-пациентам психбольницы, которых оставили на кладбище
19.06.21 13:06

Астрофизики в очередной раз раскрыли тайну Бетельгейзе
19.06.21 16:25

Лукашенко сделал резонансное заявление по Украине
19.06.21 11:45

Британские ученые доказали существование темной материи и нашли ее точное местонахождение
19.06.21 09:44

Белый дом временно заморозил военную помощь Украине
18.06.21 17:21

В УПЦ рассказали, как молиться о самоубийцах
19.06.21 21:00

На Кировоградщине Предстоятель УПЦ совершит канонизацию святых Александрийской епархии
Фото и Видео
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
На Закарпатье огромная ветка едва не покалечила посетителей кафе
На Закарпатье огромная ветка едва не покалечила посетителей кафе
Опубликовано видео с самолета Киев – Батуми, где произошла разгерметизация
Опубликовано видео с самолета Киев – Батуми, где произошла разгерметизация
Корпорация Microsoft поведала дополнительные подробности об уникальности новой операционной системы
Корпорация Microsoft поведала дополнительные подробности об уникальности новой операционной системы
Появилось видео с места ДТП с детьми в Крыму
Появилось видео с места ДТП с детьми в Крыму
Прошла презентация Windows 11
Прошла презентация Windows 11
Мужчина средь бела дня выпрыгнул из окна в самом сердце Киева
Мужчина средь бела дня выпрыгнул из окна в самом сердце Киева
В Киеве пылала многоэтажка. Прошла массовая эвакуация людей
В Киеве пылала многоэтажка. Прошла массовая эвакуация людей
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.