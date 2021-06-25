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Видео-Новости > Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»

Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»

Александр Панько
25.06.21 12:04
875
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем последнем разговоре с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Тогда украинский лидер сказал, что готов передать белорусской стороне полную информацию относительно операции по задержанию наемников ЧВК «Вагнера».

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» в Украине действительно готовилась, и Киев в нее «максимально затягивали». Но он рад, что операция так и не состоялась, так как считает, что Украину могли ждать те же последствия, что и после перехвата борта Ryanair в Минске. Об этом он заявил в интервью в программе «VIP с Натальей Мосейчук» в эфире телеканала «1+1».

Тема «вагнеровцев» в разговоре Зеленского и ведущей возникла во время общения о судьбе главы Офиса президента Андрея Ермака. Президент заверил, что украинские спецслужбы проверили Ермака, и у него нет оснований им не доверять.

«Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такая операция приводит. Поэтому это точно не была наша операция», — начал говорить Зеленский.

Он добавил, что идея спецоперации по «вагнеровцам» «была других стран, точно не Украины, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, — это правда».

«И то, что этого не произошло — еще раз проводя параллели с тем, что произошло в Беларуси — слава богу, что мы проявили субъектность в этом важном вопросе», — добавил Зеленский.

Также, по словам президента, он позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и заявил о готовности передать всю информацию о «вагнеровцах». И тот якобы пообещал ему помочь.

«Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была моя последняя с ним беседа. К сожалению, на сегодня отношения... такие», — сказал Зеленский.

Отметим, что еще полгода назад президента Зеленского и голову его офиса Ермака обвинили в срыве задержания «вагнеровцев», однако президент и руководитель ОП тогда это отрицали. Зеленский вообще говорил, что не слышал ничего о «сливе какой-то там операции».

В августе 2020 года Беларусь отдала России задержанных в Минске наемников ЧВК «Вагнера», несмотря на то что Украина объявила им подозрение за преступления на Донбассе.

А через три дня в информационном пространстве Украины начали активно обсуждать версию о том, что «визит» боевиков «Вагнера» в Беларусь был якобы операцией украинских спецслужб для их задержания.

Согласно этой версии, операцию уже на завершающей стадии остановил Офис президента, а точнее сам его глава Андрей Ермак, назвав ее несвоевременной из-за анонсированного обмена пленных.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в декабре 2020 года заявил, что именно он лично санкционировал в 2018 году операцию по задержанию боевиков российской ЧВК «Вагнера». Он убеждал, что нынешняя власть ее сорвала.

Ермак отрицает, что такую операцию украинские спецслужбы проводили.

В начале марта 2021 года в Госбюро расследований сообщили, что таки расследуют дело о срыве операции по задержанию боевиков российской ЧВК «Вагнера» и хотят допросить, в частности, Ермака. Но сделали ли это, неизвестно.

В тему: Лукашенко отреагировал на задержание десятков российских «вагнеровцев».

Российский посол рассказал, что делали в Беларуси задержанные КГБ-шниками «вагнеровцы».

Тэги: Александр Лукашенко, общество, политика, Владимир Зеленский, Вагнер, Андрей Ермак, вагнеровцы

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