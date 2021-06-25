Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео

Главное: Виталий Кличко проверил киевский пляж. Появилось забавное видео.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко поделился у себя в «Фейсбуке» достаточно забавным видео. Градоначальник показал инспекцию пляжа Черторый (Деснянский район).

На кадрах, в частности, политик игриво прилег к отдыхающим тут девушкам, чтобы обсудить с ними насущные проблемы благоустройства.

Проверка состоялась в среду, 23 июня.

Виталий Кличко написал: «Это один из девяти киевских пляжей, которые получили в этом году международную экологическую награду Голубой флаг».

В тему: Стало известно, на каких пляжах Киева не стоит купаться.