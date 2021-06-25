Опубликовано видео с самолета Киев – Батуми, где произошла разгерметизация

Главное: В самолете, который летел из Киева в Батуми, произошла разгерметизация. Появилось видео с борта.

Детали: В самолете компании SkyUp, который летел из Киева в Батуми, произошла разгерметизация. Инцидент случился в четверг, 24 июня.

В итоге борт был вынужден вернуться в аэропорт «Борисполь».

Очевидцы сняли видео произошедшего.

Отмечается, что ЧП произошло через двадцать минут после вылета на высоте девять километров.

Люди говорят, что чувствовали запах гари, после этого выпали кислородные маски.

Сейчас проходит проверка самолета. Выясняются причины случившегося.

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