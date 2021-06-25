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Видео-Новости > Прошла презентация Windows 11

Прошла презентация Windows 11

Александр Панько
25.06.21 08:10
107
Прошла презентация Windows 11

Главное: Состоялась презентация Windows 11. О ней поведали в Microsoft.

Детали: Корпорация Microsoft провела презентацию операционной системы Windows 11. Появились ее подробности.

Ее уже назвали крупнейшим обновлением операционной системы за последнее десятилетие.

При этом сам интерфейс претерпел больших изменения.

Информируется, что меню «Пуск» сместилось в центр нижнего бара. Также исчезли живые плитки, иначе была нарисована панель задач. Кроме этого вернулась и полупрозрачность – как в Windows 7.

Стало известно, что в ОС будет больше кастомизации.

Пользователям сообщили, что появилась возможность расположить окна запущенных приложений мозаикой, специально адаптированной для разметки конкретного экрана.

Кроме этого изменилась логика функционирования сенсорной клавиатуры, значки приложений и настроек стали больше, чтобы пользователь мог комфортно нажимать на них.

Отмечается, что появилась виброотдача при использовании активного стилуса.

Также в систему вернулись и виджеты, напоминающие те, которые используются в мобильных ОС.

Появилась и поддержка работы приложений из Android, которые могут запускаться напрямую, без виртуальной машины.

В тему: Стало известно, какими браузерами пользуется человечество.

Тэги: Microsoft, мир, компьютер, технологии, Windows 11

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