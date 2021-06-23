Появилось видео курьеза во время встречи Зеленского с президентом Грузии

Главное: На встрече Владимира Зеленского с президентом Грузии произошел курьез. Солдат выронил свое оружие.

Детали: В среду, 23 июня, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили, произошел курьез. Появилось его видео.

Отметим, что глава нашего государства встречал гостью в Мариинском дворце.

Один из солдат из почетного караула выронил свое оружие во время приветствия.

Произошло это в непосредственной близости от двух политиков.

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