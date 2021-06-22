Дельта-штамм коронавируса обнаружен уже в 92 странах мира

Главное: В ВОЗ предупреждают, что скорость распространения дельта-варианта коронавируса вызывает беспокойство у ученых. Он обнаружен уже в 92 странах.

Детали: Впервые обнаруженный в Индии дельта-вариант COVID-19 зарегистрирован уже в 92 странах. Об этом в ходе брифинга сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Скорость распространения нового штамма коронавируса вызывает беспокойство у ученых, поскольку он более заразный.

«Вариант „Дельта“ зарегистрирован в 92 странах. Он вызывает особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру», — сказала она.

По ее словам, такая скорость распространения дельта-штамма COVID связана, в том числе, с отказом людей от соблюдения эпидемиологических требований.

«Предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации», — добавила специалист.

Представитель ВОЗ также отметила, что для взятия под контроль распространения этого варианта коронавируса потребуется больше времени.

«Некоторые вакцины менее эффективны против штамма „Дельта“, однако они в любом случае помогают предотвратить возникновение тяжелых форм заболевания и снизить смертность», — подчеркнула она.

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