ДТП в Николаевской области: погибли два человека, пострадали дети

Главное: ДТП в Николаевской области унесло две жизни. Семь человек пострадали.

Детали: В понедельник, 21 июня, в Николаевской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает местная полиция, на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись легковые авто Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовика DAF.

В результате аварии погибли два человека. Также пострадали семь людей, в том числе дети 2005 и 2013 годов рождения.

Сейчас правоохранители выясняют причины ЧП.

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