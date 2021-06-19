Появилось видео с места крушения самолета с парашютистами в России

Главное: Самолет с парашютистами разбился в России. Погибли не менее девяти человек.

Детали: В Кемеровской области России произошла авиакатастрофа. Тут разбился самолет L-410.

На его борту находились семнадцать парашютистов и два члена экипажа.

Спасатели говорят, что жертвами ЧП стали как минимум девять человек.

Известно, что самолет взлетел с аэродрома Танай, однако завалился на левый борт и врезался в лесной массив.

Выяснилось, что у воздушного судна отказал один из двигателей.

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