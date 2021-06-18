Появилось видео, как румынский курорт… атаковали медведи

Главное: Румынский курорт Бэиле-Тушнад атаковали медведи. Животные массово пришли сюда погулять.

Детали: На румынском курорте Бэиле-Тушнад произошло необычное ЧП. Город атаковали медведи.

Животные пришли сюда из окрестных лесов. Ведут себя они не очень спокойно и успели даже напасть на несколько магазинов и домов, разгромив их.

О пострадавших людях пока ничего не сообщается.

Экологи говорят, что медведи появились на улицах города в поисках еды.

Всего местные жители насчитали около двух десятков косолапых.

Отловом незваных гостей занялись полиция и специалисты по диким животным.

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