Главное: Сегодня утром в одесский порт вошли корабли НАТО. Британский эсминец и фрегат ВМС Нидерландов входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth.

Детали: В одесский порт утром 18 июня зашли два корабля стран НАТО — британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805, пишет Думская.

Первым в акваторию порта зашел «британец». Через пару часов появился фрегат ВМС Нидерландов.

Оба судна входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth, который недавно вышел в кругосветный поход.

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