Актеры из «Друзей» спели культовую песенку из шоу

Главное: Песня из сериала «Друзья» получила новую жизнь. Ее исполнили актеры шоу.

Детали: Актеры из сериала «Друзья» спели главную песню шоу I'll Be There For You. Произошло это в эфире передачи The Late Late Show с Джеймсом Корденом.

Артисты Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэтью Перри катались на машине для гольфа по территории студии Warner Brothers.

Во время прогулки они исполнили популярную песенку.

