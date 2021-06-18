В Киеве учитель ударила ребенка с инвалидностью

Главное: В Киевской школе учительница ударила ребенка с инвалидностью. Женщина не нашла другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию.

Детали: В одной из киевских школ, в инклюзивном классе учительница применила силу к ребенку с инвалидностью. Об этом сообщил народный депутат Павел Сушко в своем Телеграм-канале.

«Этот вопиющий случай произошел в инклюзивном классе киевской школы № 58. В этом классе учатся два ребенка с инвалидностью. Учитель не находит другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию», — говорится в сообщении.

Сушко сообщает, что это не единичный случай. Такое отношение к детям долгое время оставалось скрытым, пока ассистент учителя не прислал это видео маме ребенка.

Нардеп пообещал, что данный случай станет предметом расследования ТС, а также он обратится в правоохранительные органы.

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