Появилось видео наводнения в Ялте

Главное: Ялту начало затапливать. Река вышла из берегов.

Детали: В аннексированной Россией Ялте началось наводнение. Появилось видео последствий.

Всю минувшую ночь тут шел сильнейший ливень, из-за чего город буквально «поплыл».

При этом непогода будет бушевать минимум до конца пятницы.

Известно, что в Ялте поднялся уровень моря.

Также из берегов вышла река Водопадная.

Спасатели говорят, что затопило не только улицы, но также вода подтапливает хозяйственную зону «Крымэнерго», из-за чего существует угроза отключения электричества.

Ранее появилось видео наводнения в Керчи.

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