Появилось видео наводнения в Ялте

Главное: Ялту начало затапливать. Река вышла из берегов.
Детали: В аннексированной Россией Ялте началось наводнение. Появилось видео последствий.
Всю минувшую ночь тут шел сильнейший ливень, из-за чего город буквально «поплыл».
При этом непогода будет бушевать минимум до конца пятницы.
Известно, что в Ялте поднялся уровень моря.
Также из берегов вышла река Водопадная.
Спасатели говорят, что затопило не только улицы, но также вода подтапливает хозяйственную зону «Крымэнерго», из-за чего существует угроза отключения электричества.
Ранее появилось видео наводнения в Керчи.
В тему: В Крыму началось наводнение – введен режим ЧС.