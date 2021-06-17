В Кирилловке затопило базы отдыха

Главное: В последние дни в Запорожской области гуляет циклон. В результате — затопило курортную Кирилловку.

Детали: В Кирилловке Запорожской области потоп. Вода затопила улицы поселка. Об этом сообщает РИА «Мелитополь».

В регионе в последние дни гуляет циклон. Утром, 17 июня, был ливень с грозой и сильным ветром. В результате в акватории Черного моря разыгрался шторм, а морская вода захватила прибрежную зону.

Сейчас в Кирилловке на Федотовой косе затоплены пляжи и подтоплены базы отдыха. Вода достигает по щиколотку, и она продолжает прибывать.

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