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Видео-Новости > Опубликовано видео странного природного явления в Австралии

Опубликовано видео странного природного явления в Австралии

Агата Кловская
17.06.21 14:03
496
Опубликовано видео странного природного явления в Австралии

Главное: Австралию начала окутывать паутина. Произошло это после наводнений.

Детали: Наводнения в Австралии спровоцировали странное природное явление. Страну начала окутывать паутина.

Ранее тут шли мощные дожди, которые продолжались несколько дней.

Иногда паутинные «поля» доходят до километра в длину.

Местные экологи поясняют: «Паутина возникла из-за инстинкта выживания у пауков, которые плетут ее, чтобы подняться выше над уровнем земли и спастись от воды».

Уточняется, что больше всего паутина накрыла заболоченные территории между городами Сейл и Лонгфорд.

В тему: В Австралии сорока научилась лаять.

Тэги: наводнение, мир, Австралия, паутина

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