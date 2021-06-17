Опубликовано видео странного природного явления в Австралии

Главное: Австралию начала окутывать паутина. Произошло это после наводнений.

Детали: Наводнения в Австралии спровоцировали странное природное явление. Страну начала окутывать паутина.

Ранее тут шли мощные дожди, которые продолжались несколько дней.

Иногда паутинные «поля» доходят до километра в длину.

Местные экологи поясняют: «Паутина возникла из-за инстинкта выживания у пауков, которые плетут ее, чтобы подняться выше над уровнем земли и спастись от воды».

Уточняется, что больше всего паутина накрыла заболоченные территории между городами Сейл и Лонгфорд.

В тему: В Австралии сорока научилась лаять.