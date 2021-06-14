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Видео-Новости > В США произошел масштабный пожар на химзаводе. Проводится эвакуация местных жителей

В США произошел масштабный пожар на химзаводе. Проводится эвакуация местных жителей

Александр Панько
14.06.21 22:23
130
В США произошел масштабный пожар на химзаводе. Проводится эвакуация местных жителей

Главное: В американском городе Роктон произошел мощный пожар на химическом предприятии Chemtool. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода.

Детали: В городе Роктон, который находится в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool. Над заводом поднимается огромный столб дыма. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Пожарная служба Роктона уже издала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода, где произошел пожар.

Возгорание уже прокомментировало руководство завода Chemtool. Владелец завода заявил, что все работники предприятия в безопасности. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, но владелец завода готов сотрудничать с властями, чтобы установить все обстоятельства.

В тему: В марте минувшего года в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории химического завода.

Тэги: США, пожар, мир, завод, химический завод

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