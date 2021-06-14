В США произошел масштабный пожар на химзаводе. Проводится эвакуация местных жителей

Главное: В американском городе Роктон произошел мощный пожар на химическом предприятии Chemtool. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода.

Детали: В городе Роктон, который находится в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool. Над заводом поднимается огромный столб дыма. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Пожарная служба Роктона уже издала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода, где произошел пожар.

Возгорание уже прокомментировало руководство завода Chemtool. Владелец завода заявил, что все работники предприятия в безопасности. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, но владелец завода готов сотрудничать с властями, чтобы установить все обстоятельства.

#BREAKING: Massive Fire And Explosions At Chemtool Incorporated Chemical Plant In #Rockton, Illinois. Major Evacuations Underway. #BreakingNews pic.twitter.com/MTToccuAv7 — BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) June 14, 2021

В тему: В марте минувшего года в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории химического завода.