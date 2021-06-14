Фанатам культовой игры из Украины осталось ждать совсем недолго

Главное: Компания Microsoft опубликовала трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором можно наблюдать геймплей новой части культовой игры о жизни в Чернобыльской зоне. Ее релиз назначен на 28 апреля 2022 года.

Детали: Давно ожидаемая компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2 получила получила подзаголовок Heart of Chernobyl и станет доступна на приставках Xbox Series, а также в игровых онлайн-магазинах Steam, EGS, Microsoft Store и Xbox Game Pass 28 апреля 2022 года. Как сообщает Lenta.ru, по случаю открытия предзаказов на ее приобретение компания Microsoft выпустила трейлер, в котором можно увидеть геймплей шутера.

В ролике игрокам показали болота из «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», тизер новой фракции, город Чернобыль-2, расположенный недалеко от Припяти, а также новый датчик под названием Гилка.

В трансляции появился и создатель серии Сергей Григорович.

Справка: S.T.A.L.K.E.R. — компьютерная игра, разработанная украинской компанией GSC Game World в нулевых годах XXI ст. на основе повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», фильма Андрея Тарковского «Сталкер» и текстурами из реальной Чернобыльской зоны. Представляет из себя смесь шутера от первого лица с элементами ролевой игры, adventure и survival horror.

Завоевала популярность во всем мире, так что англоязычные пользователи даже придумали собственную расшифровку ее названия: «Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers» (сборщики, нарушители, авантюристы, одиночки, убийцы, исследователи, грабители).

Всего с 2006 по 2009 гг было выпущено две игры для мобильных телефонов и трилогия для персонального компьютера, включая сиквел и приквел. Кроме того, игра обросла огромным количеством модов и, по сути, обрела собственную вселенную.

В тему: В ночь на 16 мая 2018 года разработчики культовой игры S.T.A.L.K.E.R. о жизни в Чернобыльской зоне объявили о работе над второй частью знаменитого шутера.

31 декабря 2019 года разработчики опубликовали первый тизер второй части игры.