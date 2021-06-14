Опубликовано видео падения дерева на летнее кафе в Полтаве

Главное: Дерево упало на летнее кафе в Полтаве. Появилось видео инцидента.

Детали: В минувшие выходные в Полтаве произошло резонансное ЧП. Тут на улице Соборности, 46 на летнюю террасу кафе-кондитерской упало дерево.

Местные СМИ уже публикуют видео момента инцидента.

На кадрах видно, что еще за несколько секунд до падения тут отдыхали люди, которые в последний момент решили спрятаться внутри заведения из-за начавшейся непогоды.

Им повезло – буквально тут же на навес рухнуло огромное дерево.

К счастью, никто не пострадал.

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