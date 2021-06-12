Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте

Главное: Датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры Чемпионата Европы против сборной Финляндии. Врачи не смогли привести его в чувство и унесли с поля. Рефери приостановил матч на неопределенный срок.

Детали: В ходе матча первого тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии атакующий полузащитник Дании Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание. Как сообщает корреспондент «Фразы», после вбрасывания мяча из-за боковой в самом конце первого тайма он упал на газон и не смог подняться.

Врачи около 10 минут пытались привести его в сознание, делали непрямой массаж сердца и в итоге унесли на носилках с поля.

Отметим, что спортсмен упал без какого-либо внешнего вмешательства и столкновения.

Видео падения опубликовано в соцсетях.

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией, у него остановилось сердце. Сейчас его пытаются реанимировать. pic.twitter.com/LmtVWaiV0K — Двач (@ru2ch) June 12, 2021

Игрок Кристиан Эриксен потерял сознание в первом тайме игры с Финляндией.



Футболисту сборнойДанииделают непрямой массаж сердца. pic.twitter.com/SM8yOniLLP — YashaBolt (@YkovBolt) June 12, 2021

Судья остановил матч. Счет в игре так и не был открыт.

По информации, озвученной в эфире телеканала «Футбол1», который ведет трансляцию игры, Эриксена увезли со стадиона на носилках. Сейчас его состояние оценивается, как стабильное.

Справка: Кристиан Эриксен — датский футболист, атакующий полузащитник итальянского клуба «Интернационале» и сборной Дании. Ему 29 лет.