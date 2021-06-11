На Харьковщине мощный ливень полностью смыл асфальт

Главное: В Харьковской области прошел мощный ливень. В результате в Изюме в Александровском переулке жители остались без дороги, поскольку потоки воды полностью смыли асфальт.

Детали: В Изюме Харьковской области после мощного ливня смыло асфальт в Александровском переулке города. Соответствующее фото и видео публикуют в соцсетях и местных СМИ.

На кадрах запечатлен ливень. Также там видно, как по улицам частного сектора течет мощный поток воды, который смывает все на своем пути. Сейчас там невозможно пройти или проехать. В результате непогоды жители переулка остались без асфальта, да и дороги в целом.

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