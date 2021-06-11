Боевики не выпускают детей из ОРДЛО в Украину

Главное: Боевики не выпускают детей 14-16 лет из ОРДЛО в Украину, не давая им возможности поступить в украинские вузы. Теперь для пропуска боевики требуют так называемый «паспорт» самопровозглашенных «республик», хотя раньше было достаточно свидетельства о рождении.

Детали: Оккупационные администрации ОРДЛО блокируют выезд детей на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также принуждают их по достижении 14 лет получать фейковые «паспорта» самопровозглашенных «республик» и гражданство России.

Он отметил, что боевики разворачивают подростков 14-16 лет назад, чтобы те не смогли поступить в украинские вузы, ведь Украина упростила условия поступления абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Теперь для пропуска боевики требуют паспорт, хотя раньше было достаточно свидетельства о рождении.

«Речь идет о захвате заложников в чистом виде. Ранее я неоднократно говорил о том, что наши граждане на временно оккупированных территориях — это заложники. Сейчас все видят очередное наглядное подтверждение. Детей с родителями просто разворачивают», — сказал Резников.

http://

В тему: Российские вузы отказываются принимать на учебу выпускников из ОРДЛО.