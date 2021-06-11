На Красной площади в Москве мужчина выстрелил себе в голову

Главное: В ходе одиночной акции на Красной площаде в Москве мужчина выстрелил себе в голову. Перед этим он произвел два выстрела в воздух.

Детали: В Москве на Красной площади мужчина выстрелил себе в голову. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Такой поступок он совершил в ходе одиночной акции протеста.

Он провозгласил манифест, после чего сделал несколько выстрелов.

«Акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову на Красной площади. Перед этим он сделал два предупредительных выстрела в воздух, а потом себе в голову. Его тут же повалила и увела полиция», — говорится в сообщении.

Перед акцией Крисевич поделился с Readovka своим манифестом, который заканчивался фразой: «Перед кремлевским занавесом последует выстрел».

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