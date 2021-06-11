Во Львовской области священник торговал оружием

Главное: Священник торговал оружием во Львовской области. Его задержали.

Детали: Во Львовской области задержали священника. Его обвинили в торговле оружием, передает полиция Волынской области.

Правоохранители говорят, что «несколько месяцев назад волынские оперативники получили информацию, что житель Львовской области реализует переработанное оружие и боеприпасы».

Информируется, что 47-летний мужчина покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное, после чего анонимно сбывал.

Отмечается, что обвиняемым оказался священнослужитель в одном из сел, а полицейские под прикрытием приобрели у него оружие, после чего задержали и самого злоумышленника.

Уточняется, что копы провели обыски, «во время которых обнаружили и изъяли документы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности, технические устройства и средства связи, а также пистолеты, боеприпасы и глушители».

Как выяснилось, несколько лет назад данного священника уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

За свои действия священник может получить от трех до семи лет заключения.

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