Появилось видео Земли во время солнечного затмения

Главное: Как выглядела наша планета во время солнечного затмения? Появилось видео со спутника.

Детали: Метеорологический спутник NASA GOES-East снял уникальное видео. Он показал, как выглядела наша планета во время солнечного затмения, которое состоялось накануне, в четверг, 10 июня.

Это было так называемое кольцеобразное затмение Солнца. В это время Луна проходила между Землей и светилом, отбрасывая тень на нашу планету.

Отметим, что спутник находится между Землей и Луной.

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