В Киеве на Южном мосту два человека пытались покончить с собой

Главное: Киевские спецназовцы спасли двух мужчин, которые с разницей в несколько минут пытались покончить с жизнью. Один намеревался спрыгнуть с Южного моста, другого вытащили непосредственно из Днепра.

Детали: В Киеве во вторник, 8 июня, с разницей в несколько минут двое мужчин пытались покончить с собой на Южном мосту. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

«По спецлинии 102 в столичную полицию от прохожего поступило сообщение о том, что на Южном мосту за перилами стоит неизвестный и угрожает прыгнуть в реку Днепр. На место немедленно прибыли экипаж в составе трех сотрудников полка полиции особого назначения № 1, сотрудники речной полиции и ГСЧС», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сначала полицейские сняли одного человека с перил моста, а затем скоординировали действия работников речной полиции и спасателей ГСЧС, которые на служебном катере спасли другого из воды.

В тему: Вначале июня патрульные полицейские в Сумах час уговаривали мужчину не прыгать с моста.