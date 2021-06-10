В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище

Главное: В Одессе несовершеннолетние сидели на надгробных плитах и распивали алкоголь. При этом они все снимали на видео.

Детали: В Одессе двое подростков устроили пьянку на Слободском кладбище. Весь «отдых» дети снимали на телефон и публиковали в соцсетях.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Х**вая Одесса».

На записи видно, что девочка сидела с бутылкой слабоалкогольного напитка на надгробной плите. Ее друг снимал все на видео. В какой-то момент школьница разлила алкоголь на плиту и телефоны.

«П**дец блин, это меня не шатает, да?.. И мы сидим на кладбище, кстати», — сказала она.

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