Карантин в Украине предлагают продлить. А при необходимости и усилить

Главное: Министр здравоохранения Виктор Ляшко предлагает продлить карантин в Украине на летний период. А если ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться, его будут усиливать.

Детали: Министерство здравоохранения выступает за продление карантина в Украине на лето. Соответствующее предложение вскоре поступит правительству. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.

«Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен», — сказал Ляшко.

По словам министра, в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения — обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.

Как сообщили в Минздраве, предложение о продлении карантина внесут до 23 июня.

«До 23 июня вынесем на правительство (вопрос) о продлении карантина, поскольку сейчас действует (карантин) до 30 июня», — сказал собеседник издания.

Ляшко также заявил, что если ситуация в Украине с коронавирусом будет ухудшаться, правительство будет вынуждено идти на усиление карантина. В Минздраве призывают соблюдать противоэпидемические правила, чтобы не пришлось отменять «зеленую» зону карантина.

Министр при этом отметил, что вспышка инфекции в отдельных регионах «будет иметь непосредственное влияние на ограничения на всей территории страны».

В тему: В «зеленую» зону карантина перешли все области Украины. Карантинные ограничения максимально ослабевают.