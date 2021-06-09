Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма

Главное: В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Его обвиняют в оправдании терроризма.

Детали: В Санкт-Петербурге задержали известного российского блогера Юрия Хованского. Правоохранительные органы обвиняют его в оправдании терроризма.

По данным местных СМИ, минувшей ночью к нему нагрянули бойцы Главного управление по противодействию экстремизму МВД РФ (Центр Э).

Во время обыска у него изъяли изъяли компьютеры, девайс для курения и пистолет.

Против 31-летнего блогера, известного своим жестким комедийным контентом, уже возбуждено уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Формальной причиной стал ролик с песней про мюзикл «Норд-Ост», где Юрий Хованский оправдывал террористический акт, который произошел 23 октября 2002 года.

Кроме этого был задержан другой блогер – Андрей Нифедов (Нарцев), который проходит по делу как свидетель.

Отметим, что Юрий Хованский уже признал свою вину.

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