Смертельное ДТП в Херсонской области: грузовик буквально смял легковушку – погибла целая семья

Главное: В Херсонской области произошло ДТП. Погибли три человека.

Детали: В минувший вторник, 8 июня, на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск возле села Цукуры (Херсонская область) произошло резонансное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, тут грузовик с полуприцепом Volvo буквально смял автомобиль Audi Q7.

Известно, что авария произошла на перекрестке автодорог Одесса-Мелитополь и Чаплинка-Новая Каховка.

Правоохранители информируют, что «водитель внедорожника двигался по второстепенной дороге Чаплинка-Новая Каховка, выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса-Мелитополь и не предоставил преимущества в движении грузовику».

Увы, водитель легковушки, а также его 42-летняя жена и шестилетний ребенок погибли на месте.

В салоне также пребывала шестнадцатилетняя дочь погибших супругов - она находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больнице Новой Каховке.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 «нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц» Уголовного кодекса Украины.

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