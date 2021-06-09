Над Мариуполем пронесся смерч. Сильные ливни затопили дома

Главное: Из-за непогоды спасатели ГСЧС 15 раз осуществляли откачки дождевой воды из жилых домов и объектов инфраструктуры Мариуполя.

Детали: В Мариуполе во вторник, 8 июня, в результате значительных осадков произошло подтопление жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.

Сообщается, что спасатели ГСЧС 15 раз осуществляли откачки дождевой воды из жилых домов и объектов инфраструктуры Мариуполя. Также, в пгт Мангуш из подтопленного жилого дома были спасены 3 человека, в том числе 1 ребенок.

Кроме того, спасатели отбуксировали 6 легковых автомобилей, 1 микроавтобус и 1 эвакуатор из затопленных участков дороги.

Также, под Мариуполем огромный 40-метровый смерч повредил автомобиль.

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