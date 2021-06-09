Момент взрыва гранаты в Харькове попал на видео

Главное: В Харькове мужчина взорвал гранату. Пострадали пять человек.

Детали: Вечером вторника, 8 июня, на проспекте Гагарина в Харькове произошел кровавый инцидент. О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, тут между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, после чего последний достал и бросил гранату РГД-5.

Пострадали пять человек, в том числе два подростка 16 и 17 лет. Их госпитализировали.

Информируется, что начато расследование по статьям «покушение на убийство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Отморозок, которого уже задержали, может получить 10-15 лет лишения свободы и даже пожизненный срок.

Уже появилось видео момента взрыва гранаты, которое снял очевидец (18+):

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