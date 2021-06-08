Жестокое избиение двух мужчин несовершеннолетними подростками попало на видео (18+)

Главное: В Житомирской области группа несовершеннолетних набросилась на двух старших мужчин, у одного из которых определена инвалидность, якобы из-за того, что кто-то из них украл деньги в баре. Вскоре местные поймали нескольких 16-летних нападающих и заставили их извиняться на камеру.

Детали: В соцсетях широко обсуждают ролики, сделанные подростками из города Малин Житомирской области. Как сообщает «Обозреватель», на них группа молодых парней жестоко избивает двух взрослых мужчин.

В частности, один из них несколько раз бьет ногой мужчину в лицо, от чего тот падает. На других подростки выбивают из рук другого местного жителя с инвалидностью костыли, а потом тоже наносят удары ногами по голове и телу.

Поводом к избиению послужила якобы кража денег одним из потерпевших в местном баре.

Впоследствии нападавших разыскали, очевидно, старшие ребята, и заставили извиняться на коленях извинялись «перед всем Малином и особенно мужчиной-инвалидом, которого избили». Они также пообещали больше такого не делать. Соответствующее видео также разлетелось по соцсетям.

Как сообщили изданию в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, правоохранители узнали о случившемся во время мониторинга социальных сетей. Сейчас дело находится на их контроле.

«Личность потерпевшего (1983 г. р.) и активных участников (16-летние) установлены. Зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Выясняются обстоятельства и причины происшествия», — заявили в полиции.

Издание публикует видео избиения (18+).

В тему: В марте 2009 года в реанимационном отделении больницы города Новая Каховка Херсонской области от побоев скончался 33-летний местный житель. Правоохранители задержали 28-летнего безработного местного жителя, который пошел заступаться за сестру, которую якобы обидел один из посетителей бара. В итоге он забил «обидчика» до смерти и заставил извиняться перед сестрой его друга.