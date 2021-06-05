В Украине официально не осталось ни одного «вора в законе»

Главное: Из 34 «воров в законе» в Украине не осталось ни одного. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, при этом в стране еще остаются 42 «криминальных авторитета» из 111, однако в ближайшее время они также будут выдворены.

Детали: За три недели с момента введения санкций Совета национальной безопасности и обороны, в Украине не осталось ни одного так называемого «вора в законе». Как сообщил на брифинге 4 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, со ссылкой на отчет министра внутренних дел Арсена Авакова, с начала года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели такой статус.

«На сегодняшний день у нас таких людей — ноль», — цитирует чиновника Цензор.НЕТ.

Кроме того, по его информации, из «111 „криминальных авторитетов“, которые находились на территории Украины и попали под наши санкции», на сегодняшний день «остались 42, в отношении которых сегодня продолжается процедура выдворения из нашей страны, 36 уже отправились по месту своего желания и 33 находятся под следствием».

Данилов выразил убеждение, что в ближайшее время все эти 42 человека будут выдворены.