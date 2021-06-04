Енот обратил в бегство экипаж американской бронемашины

Главное: В Сети стало вирусным видео, на котором американские солдаты с пронзительными криками убегают от енота, который каким-то образом залез в их машину.

Детали: В соцсетях набирает популярность ролик, на котором видно, как группа американских солдат разбегается при виде енота. Изначально видео появилось на странице jossiechavez0 в TikTok и на данный момент получило без малого 2 млн просмотров.

На кадрах видно, как двое солдат с криками выбегают из боевой машины, похожей на Stryker, а вслед за ними бежит животное. Еще двое военных в обмундировании находятся на удалении, не решаясь войти внутрь, при этом один из них стоит с бейсбольной битой.

На данный момент аккаунт, опубликовавший видео, удален. Однако его успели перепостить в YouTube.

Отметим, что когда и где было сделано это видео, и каким образом енот оказался в военном броневике, неизвестно. Однако пользователи сочли забавным тот факт, что военнослужащие армии США сражались с енотом, и предложили наградить их боевыми значками.

В тему: В марте 2012 года бывший американский военный сфотографировал в одном из лесов Техаса драму из жизни маленьких енотов.