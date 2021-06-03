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Видео-Новости > В самом центре Николаева расположился огромный кол-центр по выманиванию денег у доверчивых граждан

В самом центре Николаева расположился огромный кол-центр по выманиванию денег у доверчивых граждан

Александр Панько
03.06.21 15:56
83
В самом центре Николаева расположился огромный кол-центр по выманиванию денег у доверчивых граждан

Главное: В Николаеве киберполиция прекратила деятельность мошеннического call-центра. Правоохранители сформулировали советы, как защититься от этой деструктивной деятельности.

Детали: 33-летняя женщина организовала деятельность мошеннического колл-центра в Никаолеве. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, к поиску и вербовке операторов она привлекла двух местных жителей.

Call-центр был расположен в одном из офисных помещений в центре города. На момент проведения следственных действий там «работали» 30 операторов, которые представлялись жертвам сотрудниками банка и завладевали их персональными данными.

1 июня полицейские провели санкционированный обыск, в результате которого изъяли и направили на экспертизу 102 компьютера, сервер и 28 мобильных телефонов.

По словам начальника отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области Анны Забелиной, если раньше подобные преступления совершались преимущественно из мест лишения свободы, то в последние годы незаконные call-центры все чаще открываются в крупных городах, маскируя свою деятельность под интернет-магазины, центры обслуживания клиентов, горячие линии и т. д.

Обычно схема работы злоумышленников сводится к звонкам жертве и на основе методов социальной инженерии, получение у нее персональных данных о банковской карте, а также паролях, поступающих в СМС-сообщениях.

Узнав эти сведения, мошенники мгновенно завладевают всеми деньгами, находящимися на счету жертвы.

Сейчас правоохранители устанавливают окончательное количество пострадавших и сумму нанесенного им ущерба. Продолжается расследование уголовного производства по статье Уголовного кодекса «Мошенничество», за что предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

При этом полиция дала советы как уберечься от подобных мошенников. Если вам звонят и под разными предлогами выпытывают данные банковской карты:

— прекратите разговор, иначе потеряете деньги;

— ни при каких условиях не раскрывайте такие реквизиты своих карт: банковский sms-пароль, срок действия карты, CVV — код;

Чтобы защититься от мошенников нужно самостоятельно позвонить в банк или обратиться в ближайшее его отделение, не выполнять в банкомате или терминале инструкции, которые вам дают по телефону.

Если вы подверглись мошеннической провокации и сообщили мошенникам реквизиты своей карты, нужно: немедленно заблокировать вашу карту и обратиться с заявлением в полицию или на электронный адрес cyberpolice.gov.ua.

В тему: По данным киберполиции, за прошлый год в Украине было совершено более 40 тыс. киберпреступлений. Подавляющее большинство связаны с мошенничеством.

Тэги: телефон, мошенничество, Николаев, задержание, офис, криминал, Киберполиция, новости Украины

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