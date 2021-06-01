Видеокамеры зафиксировали работу группы карманниц на Троещине

Главное: В Киеве на Троещине заметили целую группу карманниц, которая обворовывает посетителей местных магазинов.

Детали: Камеры видеонаблюдения зафиксировали группы карманниц, которые обворовывают посетителей магазинов в Киеве. Несколько таких эпизодов опубликовал на своей странице журналист Константин Андриюк.

«На месте обворованных может оказаться каждый. Место преступления — суровая Троещина», — написал он, призвав киевлян беречь карманы.

Отметим, что когда произошли преступления, зафиксированные в указанных роликах, неизвестно. Официальной информации от правоохранительных органов по этим фактам пока не поступало.

В тему: В августе 2019 года в Киеве около станции метро «Вокзальная» патруль Муниципальной Варты задержали членов шайки карманников.