Стало известно, на каких условиях Румыния пустит украинских болельщиков на Евро-2021

Главное: Украинская ассоциация футбола опубликовала список документов, необходимых для въезда в Румынию на матчи Чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Детали: Власти Румынии обнародовали правила для болельщиков, планирующих посетить матчи чемпионата Европы по футболу в Бухаресте, в том числе из Украины. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола, с 1 июня для пересечения границы Румынии отменяется разный подход для граждан из красной, желтой и зеленой зон.

Таким образом, иностранцы, которые планируют посетить Бухарест во время Евро-2020, для въезда в страну должны предоставить паспорт вакцинации (процедура должна состояться менее чем за 10 дней до въезда в Румынию), или справку о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию), или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в Румынию.

Следует отметить, что эти правила распространяются на болельщиков, которые планируют ехать именно на турнир и планируют находиться в Бухаресте не более 72 часов.

Иностранцы, которые приедут из красной зоны и не покинут территорию Румынии в течение трех дней, на четвертый день попадут на карантин на 14 дней по адресу, заявленному для проживания при въезде в страну.

К «красным» странам в Румынии относят те, где в течение последних 14 дней уровень случаев COVID-19 превысил 3 на 1000 жителей.

Отметим, сборная Украины сыграет свои матчи в Бухаресте 17 и 21 июня.

В тему: С 1 июня украинцы смогут въезжать на территорию Болгарии при наличии сертификата о вакцинации либо справки о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус. Детям до 5 лет разрешен въезд без этих документов.