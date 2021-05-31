В Киеве девочки-подростки ради популярности занимались непотребством на глазах у прохожих

Главное: В Киеве две девушки ради популярности в соцсетях справляли нужду на лавочке на глазах у прохожих. Одна из них обвинила другую в плагиате.

Детали: В Киеве на Пейзажной аллее девушки ради популярности в Instagram помочились на лавочке. Об этом сообщает телеграмм-канал «Украина новости».

Как отмечается, это все происходит днем, когда рядом гуляют люди.

На видео заметно, как девушки сидят на скамейках и там справляют нужду.

«Когда хочется популярности, но ты больше ничего не умеешь, как быть быдлом», — подписали видео в телеграмм-канале.

При этом одна из девушек считает свою идею уникальной и обвинила другую в плагиате. Однако уже после огласки девушка удалила или переименовала свою страницу в Instagram.

Осторожно, видео 18+

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