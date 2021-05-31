В Кременчуге бойцовский пес набросился на велосипедистку

Главное: В Кременчуге бойцовский пес, который выгуливался без намордника, набросился на велосипедистку и покусал ее за ноги. Девушке пришлось бросить велосипед и спасаться на детской горке.

Детали: В Кременчуге Полтавской области собака покусала подростка. Бойцовский пес набросился на девушку, когда она ехала на велосипеде. Об инциденте рассказали в телеграмм-канале «Х* Кременчуг».

Сообщается, что это произошло в районе квартала 278. Пес, который находился на выгуле без намордника, начал хватать за ноги девушку, которая проехала мимо на велосипеде.

Агрессивная собака, попробовав вкус крови, уже не могла остановиться, поэтому девушке пришлось бросать велосипед и лезть на детскую горку.

Очевидцы начали говорить владелице пса, что такая собака должна быть в наморднике. На что женщина ответила: «А как мне его к людям приучать».

Стоит отметить, что владелица собаки никак не отреагировала на поведение своего любимца. Пес продолжал бросаться на людей, даже на поводке.

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