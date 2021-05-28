Папа Римский сально подшутил над бразильцами

Главное: Папа Римский Франциск подшутил над бразильцами. Он заявил, что те слишком много пьют.

Детали: Папа Римский Франциск отметился странной шуткой. Видео в сеть «слил» бразильский священник Жоау Виктор.

Все произошло на днях в Ватикане во время встречи с бразильскими католиками.

Папа Римский весьма игриво обвинил их в алкоголизме.

Он заявил: «Вы не спасетесь. Вы пьете слишком много кашасы и слишком мало молитесь».

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