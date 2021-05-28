Группа из Южной Кореи попала со своим новым хитом в Книгу рекордов Гиннесса

Главное: Клип группы BTS попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он снят на композицию Butter.

Детали: Клип южнокорейской группы BTS на песню Butter попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он установил ряд рекордов.

Премьера видео состоялась 21 мая.

Так, как стало известно, клип одновременно смотрели 3,9 миллионов зрителей после его премьеры на YouTube.

Примечательно, что коллектив побил свой же рекорд: их клип Dynamite одновременно смотрели 3 миллиона людей.

Кроме этого данная песня стала самым просматриваемым музыкальным видео на платформе за первые сутки, набрав более 108 миллионов показов у пользователей.

Отметим, что за первую неделю клип набрал уже 243 миллиона просмотров.

Кроме этого информируется: «После размещения песни на сервисе Spotify она собрал более 11,042 миллионов прослушиваний и скачиваний за первые сутки».

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