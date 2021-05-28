«Это одна территория, одна зона»: известный дипломат перечислил страны, куда украинцам не стоит летать

Главное: Под влиянием российского президента Владимира Путина находятся Беларусь и Казахстан. По мнению дипломата и политика Романа Безсмертного, украинцам стоит воздержаться от поездок туда ради собственной безопасности.

Детали: Беларусь и Казахстан находятся под влиянием российских властей и представляют потенциальную опасность для украинцев. Как сообщает «Обозреватель», об этом заявил бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в эфире одного из телеканалов.

«Список на три страны один: Россия, Беларусь, Казахстан. Это одна территория, одна зона», — объяснил он, подчеркнув, что прибывая в одну из указанных стран следует быть осторожным и предупреждать об этом посольство, потому что Федеральная служба безопасности России везде преследует украинцев.

В тему: В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, принудительно посадив самолет, в котором он летел из Литвы в Грецию.